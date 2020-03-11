В NASA опубликовали панорамный снимок поверхности Марса

11 марта 2020, 11:45

Снимок сделанный из тысячи фотографий марсохода Curiosity. Созданная инженерами панорама имеет разрешение 1,8 миллиарда пикселей, файл изображения весит порядка двух гигабайт.

Подробный снимок был собран на основе изображений марсианской поверхности, сделанных Curiosity в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года.

Панорама состоит из более чем тысячи фотографий. Основная панорама была снята на телеобъектив устройства. Также NASA опубликовала менее подробное изображение, сделанное на другой объектив Curiosity. Оно имеет разрешение 650 миллионов пикселей, в кадр попала часть ровера и его роботизированная рука.