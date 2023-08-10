10 августа 2023, 9:45

Германия передала Украине ещё две пусковые установки Patriot

Об этом заявил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Кроме этого, как сообщается, Украина получила:

6525 155-мм дымовых боеприпасов,
10 гусеничных вездеходов BV206,
пять автомобилей охраны границы,
четыре разведывательных беспилотника VECTOR и многое другое.

Напомним, особенность Patriot заключается в том, что ракеты системы могут сбивать не только крылатые, а и баллистические ракеты, не говоря уже о дронах-камикадзе.

Аэробаллистические цели может поражать на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ.
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