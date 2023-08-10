Германия передала Украине ещё две пусковые установки Patriot

Об этом заявил руководитель ОПУ Андрей Ермак.
Кроме этого, как сообщается, Украина получила:
6525 155-мм дымовых боеприпасов,
10 гусеничных вездеходов BV206,
пять автомобилей охраны границы,
четыре разведывательных беспилотника VECTOR и многое другое.
Напомним, особенность Patriot заключается в том, что ракеты системы могут сбивать не только крылатые, а и баллистические ракеты, не говоря уже о дронах-камикадзе.
Аэробаллистические цели может поражать на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ.