Германия передала Украине ещё две пусковые установки Patriot

10 августа 2023, 9:45

Об этом заявил руководитель ОПУ Андрей Ермак.



Кроме этого, как сообщается, Украина получила:

6525 155-мм дымовых боеприпасов,

10 гусеничных вездеходов BV206,

пять автомобилей охраны границы,

четыре разведывательных беспилотника VECTOR и многое другое.

Напомним, особенность Patriot заключается в том, что ракеты системы могут сбивать не только крылатые, а и баллистические ракеты, не говоря уже о дронах-камикадзе.Аэробаллистические цели может поражать на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ.