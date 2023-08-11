Азербайджан анонсував пакет для України, він включатиме машину для розмінування

"Баку готовий допомагати Києву в чотирьох напрямках: медико-психологічній реабілітації для постраждалих дітей, реабілітації військових, наданню підтримки в енергетичному секторі та повоєнному відновленні", - заявив посол в Азербайджані в Україні Саймур Мардалієв.
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