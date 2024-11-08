МОЗ спільно з USAID запускають п’ятирічний проект “Реабілітація в Україні”

8 ноября 2024, 9:15

Його мета – створення ефективної системи реабілітації, що забезпечить українцям доступ до якісних послуг з догляду та підтримки безпосередньо в їхніх громадах.

Проект охопить щонайменше 15 областей України. Він також буде працювати над підтримкою соціальної інклюзії та розширенням можливостей людей з інвалідністю.Протягом наступних п’яти років Rehab4U сприятиме розвитку реабілітаційної інфраструктури, роблячи реабілітаційні послуги доступними на рівні громад, покращуючи стандарти надання відповідної допомоги, розширюючи доступність сучасних допоміжних технологій та підвищуючи кваліфікацію фахівців з реабілітації.