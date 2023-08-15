Контрнаступ України може бути успішним і без F-16, – NYT

15 августа 2023, 15:15

Проте видання зазначає, що без винищувачів це, «швидше за все, буде набагато складніше».

Як пише видання, і Україна, і росія мають потужну протиповітряну оборону, яка значною мірою стримує їх обох від нанесення повітряних ударів поблизу або за лінією фронту за допомогою пілотованих бойових літаків. Здебільшого українські пілоти, які зараз літають на винищувачах радянських часів МіГ і «Сухой», намагаються не наближатися надто близько до своїх цілей і не затримуватися в повітрі надовго, щоб не стати мішенню самим.Зважаючи на ці обмеження, представник адміністрації Байдена на умовах анонімності заявив, що незрозуміло, чи зможуть українські війська надати підтримку сухопутним силам, навіть якщо у них будуть F-16.