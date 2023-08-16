Казахстан и Узбекистан расширяют сотрудничество в оборонной сфере

Состоялась встреча глав Минобороны Казахстана и Узбекистана Жаксылыкова и Курбанова в Актау. Стороны побывали на военных объектах Актауского гарнизона, где проходят совместные учения «Канжар-2023».
Министры поговорили об отношениях Астаны и Ташкента в военной и оборонной сферах. Они согласились, что совместные мероприятия помогают добиваться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, осваивать новые формы и методы ведения боя. В заключение переговоров главы ведомств договорились о расширении и укреплении сотрудничества двух государств.
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