16 августа 2023, 10:45

Казахстан и Узбекистан расширяют сотрудничество в оборонной сфере

Состоялась встреча глав Минобороны Казахстана и Узбекистана Жаксылыкова и Курбанова в Актау. Стороны побывали на военных объектах Актауского гарнизона, где проходят совместные учения «Канжар-2023».



Министры поговорили об отношениях Астаны и Ташкента в военной и оборонной сферах. Они согласились, что совместные мероприятия помогают добиваться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, осваивать новые формы и методы ведения боя. В заключение переговоров главы ведомств договорились о расширении и укреплении сотрудничества двух государств.

