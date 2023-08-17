17 августа 2023, 8:45

ЄС передасть Україні та Молдові €135 млн, які призначалися Білорусі та РФ

Ці кошти мали спрямувати на програми Interreg NEXT з Росією та Білоруссю на 2021-2027 роки. Втім, рішення про скасування спочатку передбаченої співпраці є результатом жорстокої війни Росії проти України.


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