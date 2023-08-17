17 августа 2023, 12:45

Huawei отримала сертифікат безпеки найвищого рівня для операційних систем

Розроблена компанією Huawei технологія ядра операційної системи HongMeng отримала перший у галузі сертифікат 6-го розширеного рівня довіри (Evaluation Assurance Level 6 Augmented, EAL6+) за методологічною базою критеріїв оцінки інформаційної безпеки (Common Criteria, СС). Цей сертифікат підтверджує найвищий із можливих рівнів безпеки ядер операційних систем загального призначення. Huawei стала першим у світі виробником смарт-пристроїв, який отримав такий сертифікат.



Ядра операційної системи — це основа її безпеки і конфіденційності. Загальні критерії (CC), також відомі як стандарт ISO/IEC 15408, — це сертифікат інформаційної безпеки, що є найбільш впливовим у світовій IT-індустрії. CC широко застосований і визнаний стандарт для оцінювання безпеки продуктів.



Провідна лабораторія оцінювання безпеки SGS Brightsight виконала оцінку безпеки ядра HongMeng.



«Ми у SGS Brightsight, найбільшій у світі лабораторії оцінювання безпеки, вважаємо за честь виконати оцінку ядра Huawei HongMeng і підтверджуємо, що воно відповідає міжнародному стандарту Common Criteria рівня EAL6+. Ми віримо, що ядро HongMeng стане однією із найважливіших основ для побудови майбутнього IoT і мобільних продуктів Huawei. Рівень CC EAL6+ також демонструє відданість Huawei створенню безпечних продуктів», — сказав Кай Фань Чан (Kai-Fan Chang), головний операційний директор SGS Brightsight в Азії.



«Безпекові можливості ядра HongMeng відтепер визнані міжнародними акредитованими органами сертифікації. Це підтверджує найвищий рівень безпеки ядер і гарантує нові досягнення щодо безпеки у пристроях і ICT-рішеннях Huawei», — зазначив Ґун Ті (Gong Ti), президент департаменту розробки програмного забезпечення у Huawei Consumer BG.



«Ядра є основою безпеки та конфіденційності системи. Huawei прагне забезпечувати безпеку та конфіденційність і інформаційно-комунікаційних технологій, і пристроїв. Компанія продовжуватиме дотримуватися встановлених світових стандартів щодо базового програмного забезпечення та кібербезпеки. Вона також гарантуватиме, що можливості безпеки продуктів Huawei і надалі відповідатимуть міжнародно визнаним передовим практикам», — прокоментував Міхаель Лемке (Michael Lemke), директор з питань безпеки в Huawei Germany.



Сертифікат CC EAL6+ знаменує собою новий рівень визнання галуззю високого рівня кібербезпеки продуктів Huawei. Станом на сьогодні Huawei має понад 500 сертифікатів оцінювання кібербезпеки, таких як CC, FIPS, ISO 19790, PCI DSS, CSA STAR.



Головними пріоритетами Huawei є кібербезпека та захист конфіденційності. Це ті зобов'язання, які компанія ставить понад будь-які комерційні інтереси. Значні досягнення Huawei у сфері кібербезпеки було визнано на більш ніж 170 світових ринках, де компанія обслуговує понад три мільярди людей. Довіра клієнтів є найпереконливішим свідченням безпеки, якості продуктів і послуг Huawei.



Huawei твердо переконана, що відкритість і спільна робота ведуть до загального успіху. Компанія активно взаємодіє з індустрією ІКТ, співпрацюючи з колегами та зацікавленими представниками галузі для обміну передовим досвідом. У 2022 році Huawei подала приблизно 300 пропозицій щодо стандартів кібербезпеки в організацію з розробки специфікації для мобільної телефонії 3GPP та в асоціацію GSMA. Працюючи пліч-о-пліч із зацікавленими сторонами по всьому ланцюгу вартості, компанія спільно впроваджує інновації для зміцнення можливостей галузі щодо кібербезпеки та захисту конфіденційності. Разом ми будуємо безпечніший цифровий світ.

