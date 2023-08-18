Як спека впливає на стійкість енергосистеми?

Про це сьогодні розповів Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Ділимось основними тезами:
▪️Споживання електренергії зросло, тому що через високу температуру українці активніше використовують кондиціонери.
▪️Ситуація напружена, але енергетики тримають її під контролем.
▪️Аварійних або стабілізаційних відключень в країні не відбувається. Є відключення через негоду та знеструмлення вздовж лінії фронту. Дякуємо кожному українському енергетику, хто щоденно ризикуючи життям проводить ремонтні роботи в прифронтових регіонах.
▪️Енергетики ДТЕК також активно готуються до важкої зими. Проводимо ремонти енергоблоків та запускаємо нові лави для видобутку вугілля.
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