18 августа 2023, 14:15

Як спека впливає на стійкість енергосистеми?

Про це сьогодні розповів Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, в ефірі телемарафону "Єдині новини".



Ділимось основними тезами:



▪️Споживання електренергії зросло, тому що через високу температуру українці активніше використовують кондиціонери.



▪️Ситуація напружена, але енергетики тримають її під контролем.



▪️Аварійних або стабілізаційних відключень в країні не відбувається. Є відключення через негоду та знеструмлення вздовж лінії фронту. Дякуємо кожному українському енергетику, хто щоденно ризикуючи життям проводить ремонтні роботи в прифронтових регіонах.



▪️Енергетики ДТЕК також активно готуються до важкої зими. Проводимо ремонти енергоблоків та запускаємо нові лави для видобутку вугілля.

