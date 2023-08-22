Как быстро выучить английский до уровня B2

22 августа 2023, 16:02

CEFR (общепринятая шкала владения языковыми навыками) разделяет знание языка на три основных уровня: A, B и С, которые делятся еще на два подуровня. По шкале CEFR, Upper-Intermediate (B2) означает знание английского на уровне выше среднего. Этот уровень позволяет уверенно чувствовать себя в зарубежных поездках и получить высокооплачиваемую работу в международной компании.

Изучение английского языка — достаточно длительный процесс, требующий самомотивации, регулярных занятий и постоянного контроля знаний. Для достижения уровня Upper-Intermediate https://cambridge.ua/blog/b2-level-of-english/ нужно работать в четырех направлениях: говорение, слушание, письмо и чтение.

Старайтесь как можно больше говорить на английском — сами с собой, с друзьями или даже с домашним любимцем. Можно записаться в разговорный клуб или найти на специальных платформах в интернете англоязычных иностранцев, которые хотели бы выучить украинский язык в обмен на обучение английскому.

Эффективное упражнение для улучшения навыков говорения: придумайте короткую речь на любую интересную вам тему, запишите себя на диктофон, прослушайте запись и выявите слабые места. Учтите допущенные ошибки и повторите упражнение через несколько дней. Так вы сможете улучшать навыки и отслеживать свой прогресс.

Чтобы понять, как работает фонетика английского языка, включите в программу своего обучения:

- Прослушивание коротких аудиозаписей нейтив-спикеров. Повторяйте прослушивание, пока не поймете каждое слово.

- Прохождение тестов на понимание различных аудиозаписей. Такие тесты можно легко найти в интернете.

- Просмотр фильмов и сериалов на английском языке с субтитрами.

- Прослушивание песен на английском.

- Прослушивание подкастов — сначала с субтитрами, а потом без них.

Чтобы улучшить этот навык:

- пишите небольшие сочинения, стараясь использовать весь свой словарный запас;

- письменно излагайте краткое содержание прочитанных текстов;

- пробуйте переводить тексты с родного языка на английский.

Для улучшения этого навыка нужно как можно больше читать. Примерный список к прочтению:

- литература и пресса, соответствующие вашим профессиональным и личным интересам;

- посты блогеров в соцсетях;

- аннотации к фильмам и сериалам и т. д.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете быстро достичь уровня Upper-Intermediate, а после этого — и Advanced.