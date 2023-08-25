Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ пригласили в БРИКС

Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса на 15-м саммите объединения. Их членство начнется с 1 января 2024 года, с первого дня российского председательства в организации.
Сейчас в организации пять государств: россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.
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