25 августа 2023, 11:45

Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ пригласили в БРИКС

Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса на 15-м саммите объединения. Их членство начнется с 1 января 2024 года, с первого дня российского председательства в организации.



Сейчас в организации пять государств: россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

