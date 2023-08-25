Особенности выбора сервиса по ремонту MacBook Pro в Киеве

25 августа 2023, 10:45

Макбук c приставкой Pro, давно известный гаджет. Стильный, тонкий, мощный, долговечный. Как говориться, своих денег стоит, верой правдой служит. Многие выбирают его из-за многозадачности и скорости. Работает тихо, не шумит. Преимущества можно перечислять бесконечно, параллельно сочиняя сотни дифирамбов, восхваляющих этот гаджет. Но, это уже не модно. Да и статей на тему, почему мы любим ноутбук от Apple сотни. Но, при всех его положительных сторонах есть и уязвимые места. Поломка устройства сейчас никого не пугает. Есть неисправность 一 необходимремонт MacBook Pro в г. Киев. А теперь поговорим, какие бывают сервисы и как определиться с выбором нужного.

Не имеют авторизации производителя, но укомплектованы современным оборудованием, есть мастера с соответствующим уровнем квалификации. Обычно такие организации узконаправленные. К примеру, сервисный центр 2Mac специализируется только на ремонте яблочной техники. Имеют в своем арсенале сертифицированные запчасти, максимально приближенные к оригиналу копии. Предоставляют гарантию на обслуживание от одного месяца до года.

Авторизированная организация

Посетив подобный сервис, можете заметить наличие сертификатов Apple. Работают согласно стандартам, которые задает производитель. При установке выбирают только сертифицированные комплектующие. Если отсутствует необходимая деталь, придется ждать до 14 дней.

Это небольшое помещение, где присутствует, зачастую, один специалист по ремонту. Обычно базируются в торговых центрах. Выполняют быстрый ремонт. К примеру, если нужна матрица, модуль в сборе, лучше отдать предпочтения сервисам, где есть дополнительное помещение для подобной работы, оборудование, инструменты. Для замены аккумуляторной батареи эти островки вполне подойдут. Присутствует одно существенное но. Попросите перед принятием на обслуживание сертификаты мастера о квалификации, поинтересуйтесь о гарантии, возможности возврата или обмена.

Итак, основное перечислили, но есть факторы, согласно которым стоит подумать идти или не идти в СЦ.

Отсутствие документов, сертификации сотрудников.

Нет гарантийного обслуживания.

Быстрый ремонт за 30 мин. Сюда входит: неисправность материнской платы, разбитая LCD, переклей стекла, тачскрина. Подобная работа требует до 1 - 2 дней выполнения.

Отсутствует сайт, отзывы на гугл картах, нет номера телефона для обратной связи.

Не выдают документы о принятии на сервис и не сообщают о качестве запчасти, которая будет установлена.

Мы сейчас не призываем запастись корвалолом, перечитав вышеперечисленное, но большинство пунктов вам и так понятны. Многие уже прошли через печальный опыт. Поэтому, дополнительная осторожность не только сэкономит нервные клетки, но и значительно поможет сузить круг поиска.