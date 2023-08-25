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25 августа 2023, 14:45
H&M возобновляет работу в Украине
Компания планирует постепенно вновь открыть большинство своих магазинов в стране с ноября 2023 года.
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