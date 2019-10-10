Как подключить IP-телефонию в Киеве: чек-лист от экспертов Киевстар

10 октября 2019, 13:38

IP-телефония – современная замена стационарной телефонной связи. На этот инструмент коммуникации постепенно переходит весь бизнес, поскольку пользоваться цифровыми каналами связи гораздо выгоднее и удобнее.

Не нужно прокладывать дополнительный телефонный кабель и покупать дорогое коммутационное оборудование. Настроить работу своего отдела продаж можно с помощью специального программного обеспечения и обычной гарнитуры с микрофоном.

Но как наладить голосовые звонки только с помощью интернет-кабеля? Мы решили спросить экспертов провайдера Киевстар, как у них подключается IP телефония в Киеве. Предлагаем ознакомиться с небольшой инструкцией по быстрой активации услуги.

Список нужных документов

Специалисты рассказали, что оформить заявку на IP-телефонию можно в любом официальном офлайн-магазине Киевстар. Список с адресами офисов можно найти на сайте компании.

Для подключения необходимо предоставить определенный набор документов:

- юридическим лицам – полное наименование и идентификационный код, паспорт представителя и доверенность на него, печать компании;

- частным предпринимателям – оригинал паспорта, выписку из ЕГР и печать, если такая используется.

Такая мера предосторожности позволяет исключить мошенников из сети IP-телефонии и предоставлять абонентам более качественный сервис.После прохождения проверки номер закрепляется за конкретной компанией, и если она будет работать нечестно, правоохранительные органы быстро это вычислят.

Выбор тарифа

После подачи заявки необходимо определиться с тарифом, который вы хотите себе подключить. Киевстар предлагает на выбор восемь тарифов с разной абонплатой и набором услуг. Нам удалось выделить несколько важных особенностей тарифной политики компании:

- Есть начальные тарифы, стоимостью от 40 до 240 грн, которые подходят молодому бизнесу на старте. Небольшая абонплата позволит протестировать свой отдел продаж и понять, какой объем услуг связи вам нужен.

- Тарифные планы от 700 до 5600 грн подходят устоявшемуся бизнесу, который точно знает свои задачи и не хочет переплачивать за лишние услуги.

- Во всех тарифах выдается 166,66 минут на звонки в пределах города, и существует фиксированная плата в 0,54 грн за минуту на междугороднюю связь.

- С ростом тарифов уменьшается стоимость одной минуты общения на мобильные номера и внутри сети "Киевстар".

Самыми выгодными в разрезе минуты разговора являются дорогие тарифы с абонплатой 3000 и 5600 грн. Однако даже начальный тариф за 40 грн открывает возможность общения в пределах города всего за 0,054 грн. Это намного выгоднее, чем проводная телефонная связь.

Выбор и настройка телефонного оборудования

Для использования IP-телефонии можно купить специальный телефон, например 310HD IP Phone или Cisco SPA112, или просто компьютерную гарнитуру с микрофоном. Основное достоинство такого формата связи в том, что можно установить специальную программу на рабочий ПК (SoftPhone или X-Lite) и с ее помощью обрабатывать звонки. В программе требуется только первоначальная настройка, детали которой можно уточнить в технической поддержке Киевстар по бесплатному номеру 0 800 300 466 или короткому 466.

IP-телефония сделает ваш бизнес еще прибыльнее, а клиенты останутся довольны качеством обслуживания. Удачной работы!