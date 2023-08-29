В Британии хотят отслеживать мигрантов по GPS-браслетам - The Times

29 августа 2023, 9:45

Британские власти раздумывают над тем, чтобы выдавать нелегалам электронные GPS-браслеты, а не содержать их в пунктах размещения. Об этом пишет The Times со ссылкой на свои источники.

Журналисты отмечают, что причин такого решений несколько. Одна из них - нехватка центров проживания мигрантов. Более того, на содержание беженцев уходит примерно в 4 млрд фунтов стерлингов ($5 млрд) в год. GPS-браслеты должны существенно сократить эти расходы.Минусами GPS-браслетов уже названа их возможная нехватка для всех нелегалов, а еще существенные траты на выполнение программы. Кроме того, подобная мера может возмутить правозащитников, а это грозит судами в отношении властей.На данный момент в Британии более 175 тысяч человек ожидают ответа от правительства на поданные ими заявления о получении убежища.