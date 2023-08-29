Mercedes-Benz Vision One-Eleven - самый безумный концепт 2023

29 августа 2023, 12:15

В этом чуде автомобильной техники знатоки найдут отсылки к экспериментальным автомобилям C111 60-х и 70-х годов прошлого века.

Яркий оранжевый цвет, двери типа «крыло чайки», обтекаемая форма кузова.В салоне сходства с прошлыми разработками уже нет. Современный интерьер решен в духе минимализма. По словам Mercedes-Benz, это первое спортивное авто с лаунж-салоном.Однако за внешним ретро-дизайном скрывается современная техническая «начинка»: от электродвигателя до технологии дополненной реальности.