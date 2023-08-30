Водонепроницаемые планшеты Samsung Galaxy Tab S9 с защитой IP68

30 августа 2023, 12:15

Линейка представлена планшетами диагональю от 11" до 14.6" дюймов, оперативной памятью от 8 до 12 Гб и емкостью аккумулятора от 8400 до 11200 мAч.



Основные особенности устройств – экран Dynamic AMOLED 2X, поддержка eSim, защита от влаги и пыли класса IP68.

В Merlion доступны модели диагональю от 11" до 14.6" дюймов, оперативной памятью от 8 до 12 Гб, жестким диском до 1 Тб, емкостью аккумулятора от 8400 до 11200 мAч.Galaxy Tab S9 базируются на быстром процессоре Snapdragon® 8 Gen 2, имеют плавный 120 Гц экран Dynamic AMOLED 2X разрешением 2960 x 1848 с фильтром, снижающим уровень синего света, и с функцией Vision Booster, позволяющей четко видеть изображение на экране при ярком внешнем освещении.Планшеты оснащены ультраширокоугольными камерами: основная 13 МП и 8 МП и фронтальная 12 МП и 12 МП.Корпус Galaxy Tab S9 усилен прочной рамкой из армированного алюминия Armor Aluminum 9, которая защищает устройство от последствий ударов и падений.Samsung Galaxy Tab S9 комплектуются электронным пером S Pen, которое, как и сам планшет, соответствует классу защиты от воды и пыли IP68.