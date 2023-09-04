Индия отправила миссию для изучения Солнца

Станция Aditya-L1 стартовала с площадки на Шрихарикоте. Она будет расположена на расстоянии 1,5 млн км от Земли - в 1% расстояния между Землей и Солнцем, сообщает индийское космическое агентство.
Станция сможет вращаться вокруг Солнца с той же скоростью, что и Земля, и будет в реальном времени изучать солнечную корону. Эти данные помогут ученым понять, как солнечный ветер и вспышки, влияют на Землю и погоду.
В прошлом месяце индийский Chandrayaan-3 успешно сел на Луну. рф тоже пыталась, но 19 августа космический аппарат «Луна-25» упал на Луну.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 14:15
Росіяни досі не навчилися боротися з морськими та повітряними дронами
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Годжес пояснив, чому Крим не можна залишати Росії
- Технологии | Сегодня, 13:15
КНДР сымитировала ядерный удар во время учений, — CNN
- Технологии | Сегодня, 12:45
Правоохоронці викрили у центрі Харкова шахрайський call-центр
- Технологии | Сегодня, 12:15
Разом з танками Abrams ЗСУ отримають снаряди зі збідненим ураном
- Интернет | Сегодня, 11:45
З 4 вересня у "Дії" стануть доступними ще чотири соціальні сервіси
- Технологии | Сегодня, 11:15
У Києві 6 вересня відкриють першу бібліотеку настільних ігор
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Иран получил российские учебно-боевые самолёты Як-130
- Безопасность | Сегодня, 10:15
Як підвищити рівень кіберзахисту систем електронного документообігу
Последние материалы
- Аналитика | Сегодня, 13:01
Найцікавіше за тиждень. Випуск 18 (2023) - LAPP запрошує на виставку та можливості EcoFlow Smart Generator
- Обзоры | 30 августа, 16:09
ColorWay Extra Dry 1200gsm (CW-5612) - ваше авто оцінить його роботу
- Обзоры | 26 августа, 21:51
Patriot Viper V730 - механічна клавіатура, яка навчить вас грати
- Обзоры | 24 августа, 9:52
Deepcool PQ850M 850W - модульний і потужний блок живлення
- Обзоры | 13 августа, 17:03
EnerGenie BAT-12V100AH - потужна AGM-батарея з низьким саморозрядом
- Обзоры | 8 августа, 11:29
RIVACASE 7614 - ваша особиста "військова бананка"!
- Аналитика | 6 августа, 23:39
Найцікавіше за тиждень. Випуск 17 (2023) - YASNO розпочинає співпрацю з EcoFlow та нова Ajax KeyPad TouchScreen
- Фотогалереи | 6 августа, 11:50
Безпілотник для евакуації пораненого - робота українського винахідника
- Аналитика | 5 августа, 1:01
YADEA RN та Maxxter NEOS III - універсальні електроскутери для міста
Популярные новости
- Бизнес | 1 сентября, 11:28
Чи готова ваша команда безпеки зробити перший пентест? 5.00
- Бизнес | 1 сентября, 10:15
Під Керчю знайшли стародавню статуетку 3.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Росіяни досі не навчилися боротися з морськими та повітряними дронами 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Годжес пояснив, чому Крим не можна залишати Росії 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
КНДР сымитировала ядерный удар во время учений, — CNN 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Правоохоронці викрили у центрі Харкова шахрайський call-центр 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Разом з танками Abrams ЗСУ отримають снаряди зі збідненим ураном 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:45
З 4 вересня у "Дії" стануть доступними ще чотири соціальні сервіси 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
У Києві 6 вересня відкриють першу бібліотеку настільних ігор 0.00