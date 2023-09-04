4 сентября 2023, 9:15

Индия отправила миссию для изучения Солнца

Станция Aditya-L1 стартовала с площадки на Шрихарикоте. Она будет расположена на расстоянии 1,5 млн км от Земли - в 1% расстояния между Землей и Солнцем, сообщает индийское космическое агентство.



Станция сможет вращаться вокруг Солнца с той же скоростью, что и Земля, и будет в реальном времени изучать солнечную корону. Эти данные помогут ученым понять, как солнечный ветер и вспышки, влияют на Землю и погоду.



В прошлом месяце индийский Chandrayaan-3 успешно сел на Луну. рф тоже пыталась, но 19 августа космический аппарат «Луна-25» упал на Луну.

