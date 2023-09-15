Румунія закрила небо в 30-кілометровій зоні від кордону з Україною

15 сентября 2023, 13:45

«На тлі посилення російських атак на українські порти виникла потреба посилити раніше вжиті заходи. Це дозволить більш ефективно спостерігати та контролювати використання повітряного простору», - заявили в Міноборони країни.



У Румунії тричі за тиждень знаходили уламки російських безпілотників. Останній раз 13 вересня, коли росіяни здійснили атаку на Одеську область.