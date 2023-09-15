«На тлі посилення російських атак на українські порти виникла потреба посилити раніше вжиті заходи. Це дозволить більш ефективно спостерігати та контролювати використання повітряного простору», - заявили в Міноборони країни.
У Румунії тричі за тиждень знаходили уламки російських безпілотників. Останній раз 13 вересня, коли росіяни здійснили атаку на Одеську область.
15 сентября 2023, 13:45
Румунія закрила небо в 30-кілометровій зоні від кордону з Україною
«На тлі посилення російських атак на українські порти виникла потреба посилити раніше вжиті заходи. Це дозволить більш ефективно спостерігати та контролювати використання повітряного простору», - заявили в Міноборони країни.
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