Топ-5 найбільших постачальників танків для України

1: Польща - ~325
2: Німеччина - 90+
3: Нідерланди - 85
4: Данія - 85
5: США - 76
Загалом Україна отримала зобов’язання щодо майже 900 танків.
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