20 сентября 2023, 9:45

Топ-5 найбільших постачальників танків для України

1: Польща - ~325
2: Німеччина - 90+
3: Нідерланди - 85
4: Данія - 85
5: США - 76

Загалом Україна отримала зобов’язання щодо майже 900 танків.
Оцените новость:
  • 0 оценок