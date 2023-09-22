22 сентября 2023, 8:45

РФ використовує неповнолітніх для фейкових мінувань, – СБУ

З початку року в Україні зафіксовано понад 2 тисячі погроз "мінування" місць масового скупчення людей, держустанов, навчальних закладів.



Для таких повідомлень росія, через "Вконтакте" та Telegram, вербує українських підлітків та платить їм.

