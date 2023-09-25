Dogsplay — устройство для просмотра фильмов и прослушивания музыки для псов

25 сентября 2023, 8:45

Южнокорейские инженеры собрали деньги на производство телевизора для собак. Для этого команде Sunny Wave Tech, состоящей из бывших работников Samsung, понадобилось всего 2 дня.



Производитель заявляет, что дисплей Dogsplay станет первым в мире устройством для просмотра фильмов и прослушивания музыки для псов.

«У собак жизнь проходит в шесть раз быстрее, чем у людей, поэтому важно, чтобы наши питомцы наслаждались жизнью в полной мере», — пишут разработчики.

Девайс поддерживает двустороннюю видеосвязь и позволяет следить за питомцем, когда хозяина нет дома. Звук и изображение оптимизированы для собак, поэтому ваш питомец сможет чётко вас видеть и слышать.Dogsplay подстраивается под особенности зрения собак. Они видят в среднем 70 кадров в секунду — тогда как люди всего 30. Также питомцы, как правило, близоруки и видят окружающий мир в нескольких оттенках. Представленный девайс подстраивается под дихроматическое зрение собак и транслирует только синие и желтые изображения, а также некоторые оттенки серого. При создании разработчики использовали наработки Samsung в сфере гаджетов для людей с дальтонизмом.Устройство нужно установить в месте, где собака проводит много времени. Интуитивно понятный интерфейс позволяет выбирать из множества шоу, музыкальных плейлистов и совершать видеозвонки.Компания планирует выпустить девайс на массовый рынок в ноябре 2023 года. Купите такой своему домашнему любимцу?