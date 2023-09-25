25 сентября 2023, 9:45

Удари росії по енергетиці України тривають уже два тижні

Про це заявив прем’єр міністр України.



«Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, тому що ми розуміємо, до чого готується ворог і які загрози та виклики перед нами всіма стоять», - наголосив Шмигаль.

