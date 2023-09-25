Не менее 5 пусковых установок С-400 "Триумф" РФ уничтожили ВСУ, - Newsweek

25 сентября 2023, 13:45

С-400 работали хорошо, но теперь они кажутся уязвимыми, а их уничтожение пробивает дыры в противовоздушной обороне, цитирует издание военного эксперта Дэвида Хэмблинга.

«Потеря системы С-400, хотя и относительно редкая, станет болезненным, дорогостоящим и унизительным ударом по российской ПВО. Каждая батарея С-400 стоит около $200 млн», - сообщил Сидхарт Каушал из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute.Отмечается, что две из зафиксированных потерь России произошли за последние 30 дней.