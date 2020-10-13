Учёные зафиксировали, как чёрная дыра уничтожила звезду

Европейская Южная Обсерватория (European Southern Observatory, ESO) сообщает о регистрации редкого явления — последних мгновений жизни звезды, поглощённой сверхмассивной чёрной дырой.
Зафиксированное событие получило обозначение AT2019qiz. Это вспышка света от звезды в спиральной галактике в созвездии Эридана на расстоянии более 215 миллионов световых лет от Земли.
Зарегистрированное явление называется спагеттификацией, или эффектом лапши. «Когда "невезучая" звезда проходит слишком близко к сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в центре какой-нибудь галактики, колоссальное гравитационное притяжение чёрной дыры разрывает звезду на потоки вещества», — объясняют исследователи.
Иными словами, из-за приливного разрушения звёздное вещество устремляется к чёрной дыре в виде тонких прядей, напоминающих спагетти. При этом происходят яркие вспышки, которые очень сложно рассмотреть, поскольку зачастую они загораживаются завесой пыли и обломков. Теперь исследователям удалось пролить свет на происхождение этой завесы.
Отмечается, что в момент поглощения светила чёрной дырой могут происходить мощные выбросы вещества в обратном направлении. Это происходит из-за того, что энергия, высвобождаемая в процессе поглощения чёрной дырой звёздного вещества, отбрасывает часть его фрагментов вовне.
Добавим, что исследования осуществлялись с использованием Очень Большого телескопа (VLT) и Телескопа новой технологии (NTT) ESO. Наблюдения в ультрафиолетовом, оптическом, рентгеновском и радио-диапазонах впервые выявили прямую связь между истечением вещества из звезды и яркой вспышкой в момент её поглощения чёрной дырой.
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