Учёные зафиксировали, как чёрная дыра уничтожила звезду

13 октября 2020, 10:15

Европейская Южная Обсерватория (European Southern Observatory, ESO) сообщает о регистрации редкого явления — последних мгновений жизни звезды, поглощённой сверхмассивной чёрной дырой.

Зафиксированное событие получило обозначение AT2019qiz. Это вспышка света от звезды в спиральной галактике в созвездии Эридана на расстоянии более 215 миллионов световых лет от Земли.



Зарегистрированное явление называется спагеттификацией, или эффектом лапши. «Когда "невезучая" звезда проходит слишком близко к сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в центре какой-нибудь галактики, колоссальное гравитационное притяжение чёрной дыры разрывает звезду на потоки вещества», — объясняют исследователи.



Иными словами, из-за приливного разрушения звёздное вещество устремляется к чёрной дыре в виде тонких прядей, напоминающих спагетти. При этом происходят яркие вспышки, которые очень сложно рассмотреть, поскольку зачастую они загораживаются завесой пыли и обломков. Теперь исследователям удалось пролить свет на происхождение этой завесы.



Отмечается, что в момент поглощения светила чёрной дырой могут происходить мощные выбросы вещества в обратном направлении. Это происходит из-за того, что энергия, высвобождаемая в процессе поглощения чёрной дырой звёздного вещества, отбрасывает часть его фрагментов вовне.