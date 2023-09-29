29 сентября 2023, 15:45

Неизвестный науке "синий" тарантул был обнаружен в лесах на юге Таиланда

Лапки необычного паука окрашены в цвет электрик — крайне редкое явление для этого вида членистоногих. Группа исследователей обнаружила паука в дупле мангрового дерева.


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