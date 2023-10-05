Сунак призвал союзников дать Украине необходимое для победы

5 октября 2023, 13:15

Премьер-министр Великобритании напомнил, что его страна стала первой, кто принял решение предоставить Украине танки и подтолкнув к такому шагу еще более десятка стран, а затем так же произошло с обучением украинских пилотов на западных истребителях.



"Я говорю нашим союзникам: дайте президенту Зеленскому нужные инструменты – и украинцы завершат работу", – написал британский премьер в Twitter (X).