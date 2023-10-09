В Україні діагностованим є лише кожен 50-й випадок психічного розладу, - МОЗ

9 октября 2023, 13:45

Однією з причин є те, що українці рідко звертаються до спеціалістів, вважаючи, що з ними "не відбувається нічого серйозного".

Згідно з дослідженням, яке провели в серпні цього року, на психічне здоров’я українців найбільше впливає:- війна - 88,5%;- фінансові проблеми - 43,1%;- вартість життя/інфляція - 32,5%.Для порівняння, у Німеччині, Великій Британії та США діагностують 1 з 4 випадків психічного розладу, а в Південній Америці, Хорватії, Ізраїлі, Японії, Польщі та Туреччині - 1 з 10.Наразі психологічну та психіатричну допомогу в Україні надають в майже 1500 медзакладів та близько 10 тисяч лікарів (психіатри, психологи, психотерапевти, наркологи, терапевти, педіатри, лікарі загальної практики тощо).