В Україні діагностованим є лише кожен 50-й випадок психічного розладу, - МОЗ

Однією з причин є те, що українці рідко звертаються до спеціалістів, вважаючи, що з ними "не відбувається нічого серйозного".
Згідно з дослідженням, яке провели в серпні цього року, на психічне здоров’я українців найбільше впливає:
- війна - 88,5%;
- фінансові проблеми - 43,1%;
- вартість життя/інфляція - 32,5%.
Для порівняння, у Німеччині, Великій Британії та США діагностують 1 з 4 випадків психічного розладу, а в Південній Америці, Хорватії, Ізраїлі, Японії, Польщі та Туреччині - 1 з 10.
Наразі психологічну та психіатричну допомогу в Україні надають в майже 1500 медзакладів та близько 10 тисяч лікарів (психіатри, психологи, психотерапевти, наркологи, терапевти, педіатри, лікарі загальної практики тощо).