16 октября 2023, 16:45

Национальный авиационный университет в Киеве разделят на два вуза

Кабмин согласовал предложение разделить НАУ на два учебных учреждения: Киевский авиационный институт и Украинскую государственную летную академию (находится в Кропивницком).



Вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров объяснил, что за время полномасштабной войны "государство не увидело ни одного дрона, разработанного специалистами университета". По его мнению решение о реорганизации сделает эти вузы более эффективными, в том числе в вопросе защиты национальной безопасности Украины.



В НАУ заявили, что с решением не согласны, поскольку оно "наносит непоправимый ущерб авиационной отрасли", и решили обратиться в суд.

