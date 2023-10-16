Национальный авиационный университет в Киеве разделят на два вуза

Кабмин согласовал предложение разделить НАУ на два учебных учреждения: Киевский авиационный институт и Украинскую государственную летную академию (находится в Кропивницком).
Вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров объяснил, что за время полномасштабной войны "государство не увидело ни одного дрона, разработанного специалистами университета". По его мнению решение о реорганизации сделает эти вузы более эффективными, в том числе в вопросе защиты национальной безопасности Украины.
В НАУ заявили, что с решением не согласны, поскольку оно "наносит непоправимый ущерб авиационной отрасли", и решили обратиться в суд.
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