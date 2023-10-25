В Молдове заблокировали доступ к сайтам 22 российских СМИ

25 октября 2023, 11:15

В списке в частности: RT, "Звезда", "НТВ", "Рен-ТВ", "Царьград", "Радио Звезда", "Звезда ТВ", "ТИК", "Мир ТВ", "Мир 24", "Москва 24" и т.д.



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