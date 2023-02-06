Ritmix RT-550 - компактный проводной телефон в новом цвете корпуса

6 февраля 2023, 15:45

RT-550 имеет как стандартный набор характеристик для стационарных телефонов, вроде импульсного и тонового набора номера и дисплея с отображением даты и времени, так и множество опций, которые значительно упрощают вашу жизнь дома и в офисе.

Отличительными чертами RT-550 являются: телефонная книга на 99 контактов с возможностью записи имени и номера, AUX-выход 3,5 мм для подключения гарнитуры, а также особый режим «Детский звонок». Последняя функция — это легкий способ набора номера даже ребенком, не знающим букв и цифр: достаточно просто поднять трубку и нажать любую кнопку на телефоне, когда этот режим активирован. Она будет полезна также и для пожилых членов семьи.Благодаря встроенному микрофону и динамику для hands free разговоров телефон работает в режиме спикерфона, чтобы у вас была возможность ответить на звонок, не отвлекаясь от дел. RT-550 поддерживает 8 кнопок для быстрого набора, выключение микрофона (MUTE), возможность повтора последнего набранного номера и паузы. Предусмотрены также кнопка Flash (Сброс) и перевод звонка — при условии подключения телефона к офисной АТС. Питание Ritmix RT-550 осуществляется от телефонной линии и батареек АА (3 шт). Огромным плюсом данной модели является возможность и настольной, и настенной установки.Телефон RT-550 теперь доступен к покупке в двух расцветках — в черном и белом вариантах. Он точно впишется в любой интерьер и станет незаменимым помощником!