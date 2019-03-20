RT-471 – новый стационарный телефон Ritmix

20 марта 2019, 12:15

В модельном ряду стационарных телефонов компании Ritmix пополнение – новинка RT-471 поступила в продажу.

Это проводной телефон с дисплеем, который отлично подойдет для использования как в офисе, так и дома.



Новая модель имеет все базовые функции: спикерфон с регулировкой громкости динамика, дисплей с несколькими уровнями контрастности, повторный набор номера, быстрый набор занесенных в память номеров (телефонная книга с однокнопочным набором на 2 номера и двухкнопочным набором на 10 номеров). Ritmix RT-471 определяет телефонный номер входящего звонка (функция Caller ID), при этом также запоминает дату и время вызова. Из списка как входящих, так и исходящих звонков, пролистывая номера на дисплее аппарата, можно удобно произвести повторный вызов. Телефон имеет несколько полезных дополнительных функций: календарь, часы и будильник (возможно установить три будильника, первый с однократным сигналом, второй и третий с ежедневным повтором сигнала). Есть возможность занесения выбранных телефонных номеров в ВИП список. Для ВИП номеров абонентов можно установить особую мелодию звонка. При активации удобного режима «Не беспокоить», пользователь задает промежуток времени, в течение которого звонок телефона будет отключен для всех входящих номеров, кроме внесенных в список ВИП номеров. При этом номера всех входящих звонков будут отображаться на дисплее и сохраняться в списке входящих звонков. Ещё одной интересной функцией новинки является поддержка «Запрета на несанкционированное подключение» к Вашей телефонной линии. Если запрет включен, то в случае, когда чужой аппарат попытается подключиться к той же телефонной линии, Ваш аппарат будет воспроизводить шумовые помехи для подключившегося аппарата, делая его использование на Вашей линии дискомфортным и невозможным.



Новинка Ritmix RT-471 имеет лаконичный дизайн, компактный корпус, удобные кнопки. Крупный световой индикатор входящего звонка поможет Вам не пропустить важный вызов в шумном помещении, либо когда громкость звонка Вам необходимо установить на самом тихом уровне.



Модель представлена в двух классических цветах – черном и белом.



