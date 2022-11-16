Ritmix RT-495 - новый проводной телефон представлен официально

16 ноября 2022, 15:15

Незаменимый помощник в будничной рутине: несмотря на то, что мы уже не представляем своей жизни без смартфонов, которые сочетают в себе множество функций, стационарные телефоны до сих пор являются незаменимой частью жизни человека — как дома, так и в офисе. Не задумываться о заряде батареи в рабочий день, насыщенный важными звонками; организовать полноценную работу офиса или организации с удобной телефонной связью для каждого сотрудника; иметь под рукой возможность качественной связи по городскому номеру дома, не зависящей от электросети и мобильных сетей; и даже возможность позвонить на потерянный в квартире сотовый — со всеми этими задачами отлично справится новый телефонный аппарат от Ritmix.

Помимо популярного внешнего вида, удобной в руке трубки, четких цифр клавиш Ritmix RT-495 оснащен ярким дисплеем, отображающим дату и время, будильником и даже калькулятором. Поддерживает как импульсный, так и тоновый режим набора номера. Новинка работает в режиме спикерфона с регулировкой громкости, необходимом при разговорах hands free — больше не нужно делать выбор между делами и звонком! Доступны функции блокировки набора номера на аппарате, повтора последнего набранного номера и удержания вызова. Питание телефона происходит от телефонной линии и 3 шт АА батареек.



Ключевыми особенностями новинки являются функция Caller ID с определением номера, 10 кнопок быстрого однокнопочного набора для сохранения часто используемых контактов, автоматическое сохранение в памяти аппарата 59 входящих и 16 исходящих номеров, при этом новые последовательно будут заменять старые. Модель имеет два разъема: для телефонной линии и для подключения дополнительного оборудования — автоответчика или второго телефона, а также специальные крепления для установки на вертикальную поверхность, например, для размещения на стене.



Ritmix RT-495 поставляется в черном и в белом цвете корпуса. Узнаваемый популярный дизайн, широкий функционал, отличное качество сборки и материалов, доступная цена — новинка Ritmix является одним из наиболее удачных стационарных телефонных аппаратов на сегодняшний день.