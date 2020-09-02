2 сентября 2020, 12:45

RBK-617 и RBK-677FL - новые электронные книги Ritmix

Ritmix представляет сразу две новые модели устройств для чтения электронных книг.

Этот девайс просто незаменим для тех, кто не представляет своей жизни без чтения, теперь вся ваша библиотека поместится в одной руке.

Ридеры RBK-617 и RBK-677FL – это компактные и легкие модели, оснащенные экраном e-ink pearl с высоким разрешением. Такой тип экрана визуально не отличаются от обычной бумаги, поэтому ваши глаза не будут уставать от долгого чтения. Кроме этого, он не бликует на солнце и потребляет очень мало энергии.
 
Обе новинки поддерживают все современные форматы книг. Ридеры имеют встроенную память (4 гб) и слот для карты памяти (до 32гб) – это целая библиотека в одном устройстве! Управление интуитивно понятное, практичное расположение функциональных клавиш позволяет полноценно управлять устройством даже одной рукой. Электронные книги оснащены множеством полезных функций: настраиваемый размер шрифта, запоминание позиции и закладки, поворот экрана и даже поиск по тексту. Модель RBK-677FL имеет светодиодную подсветку экрана, что обеспечивает комфортное чтение при любом освещении.
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