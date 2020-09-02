RBK-617 и RBK-677FL - новые электронные книги Ritmix

2 сентября 2020, 12:45

Ritmix представляет сразу две новые модели устройств для чтения электронных книг.

Этот девайс просто незаменим для тех, кто не представляет своей жизни без чтения, теперь вся ваша библиотека поместится в одной руке.

Ридеры RBK-617 и RBK-677FL – это компактные и легкие модели, оснащенные экраном e-ink pearl с высоким разрешением. Такой тип экрана визуально не отличаются от обычной бумаги, поэтому ваши глаза не будут уставать от долгого чтения. Кроме этого, он не бликует на солнце и потребляет очень мало энергии.Обе новинки поддерживают все современные форматы книг. Ридеры имеют встроенную память (4 гб) и слот для карты памяти (до 32гб) – это целая библиотека в одном устройстве! Управление интуитивно понятное, практичное расположение функциональных клавиш позволяет полноценно управлять устройством даже одной рукой. Электронные книги оснащены множеством полезных функций: настраиваемый размер шрифта, запоминание позиции и закладки, поворот экрана и даже поиск по тексту. Модель RBK-677FL имеет светодиодную подсветку экрана, что обеспечивает комфортное чтение при любом освещении.