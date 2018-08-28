RBK-616 и RBK-676FL - новые электронные книги от Ritmix

28 августа 2018, 13:15

Корейский бренд Ritmix представляет новые модели электронных книг RBK-616 и RBK-676FL.

Внешне эти модели очень похожи. Компактный приятный наощупь черный корпус, который без труда помещается в одной руке. Экран E-ink Carta, визуально не отличающийся от обычной бумаги, позволяет проводить неограниченное количество времени за чтением любимой книги — при этом глаза не будут испытывать никакого дискомфорта. Кроме этого, такой экран не бликует на солнце и потребляет очень мало энергии.Обе модели поддерживают все популярные форматы текстовых файлов. Для их хранения разработчики выделили 4 гб встроенной памяти, а также поместили слот для MicroSD на нижней стороне устройства, теперь вся библиотека может быть на одном устройстве и всегда под рукой!Различия между RBK-616 и RBK-676FL заключается в большем объеме аккумулятора и наличии подсветки экрана у второй модели.