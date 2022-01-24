Электронная книга Ritmix RBK-678FL

24 января 2022, 13:15

Целая библиотека в ваших руках с электронной книгой RBK-678FL от Ritmix!

Больше не нужно выбирать, что взять с собой в дорогу — детектив или фантастику. Загрузите все необходимые произведения в RBK-678FL: встроенную память 4 Гб легко увеличить с помощью дополнительной карты памяти объемом до 32 Гб. Книга поддерживает такие форматы, как CHM, DOC, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT, а экран с технологией e-Ink Carta, который имеет более высокую контрастность по сравнению с технологией e-Ink Pearl и имитирует обыкновенную бумагу, дарит читателю ощущение чтения печатного издания.

Энергоэффективная технология электронных чернил позволяет заряжать книгу не чаще одного раза в неделю, а то и раза в месяц, при использовании до 2 часов в день. К тому же, благодаря встроенной подсветке, можно пользоваться RBK-678FL в любое время суток, вне зависимости от освещения. В новинке также предусмотрены функции поиска по тексту, история просмотров, настройки шрифта. Поддержка изображений в форматах BMP, JPG и GIF позволяет просматривать различные изображения, а также читать сфотографированные или отсканированные страницы.