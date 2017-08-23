Проводной телефон Ritmix RT-320 в новом цвете — венге

23 августа 2017, 10:45

Новый цвет базового телефонного аппарата Ritmix RT-320 уже в продаже! Модель представлена в цвете венге. Она функциональна и очень проста в использовании.

Новое цветовое решение в стиле классик подходит практически к любому интерьеру. Комфортные для восприятия, чёткие и крупные цифры на кнопках позволяют набирать номера, как в импульсном, так и в тональном режиме. Возможность регулировки громкости входящего звонка, световой индикатор, функция паузы, сброса и повтора номера. С помощью ключа, который идет в комплекте можно блокировать набор номера (разъём для него находится на задней стороне телефона; красный индикатор - блокировка включена, зелёный - выключена). Поставить телефон на стол или повесить на стену – решать только вам.