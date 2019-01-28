Проводной телефон Ritmix RT-005 - продажи стартовали

28 января 2019, 10:45

Это компактный стильный телефон с комфортным приятным оформлением в цвете натурального светлого дерева.

Прекрасно подходит для использования дома, подчеркнет стиль и уют Вашей квартиры или загородного коттеджа.Надёжный, удобный в использовании, аппарат поддерживает импульсный и тональный способ набора, повтор последнего набранного номера и регулировку громкости входящего звонка. Есть возможность отключения / включения микрофона во время разговора. Трубка удобна в руке. В комплекте телефонный шнур длиной 150см для удобного подключения к телефонной розетке. Возможно как настольное, так и настенное размещение аппарата по желанию пользователя.