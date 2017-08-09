Проводной телефон Ritmix RT-320 в новом цвете

9 августа 2017, 9:15

В продаже появилась модель базового телефонного аппарата Ritmix RT-320 в новом цвете Light Wood.

Он подходит как для дома, так для офиса, поскольку сочетает в себе широкий функционал и простоту использования.Новое стильное цветовое решение органично вписывает его в любой интерьер. Чёткие и крупные цифры на кнопках комфортны для восприятия, а так же позволяют набирать номера и импульсно и в тональном режиме. Громкость входящего звонка можно регулировать, есть световой индикатор соединения. Так же есть функция паузы, сброса и повтора номера для удобства управления. С помощью ключика в комплекте можно блокировать набор любого номера (разъём для него находится на задней стороне телефона; красный индикатор - блокировка включена, зелёный - выключена). Возможен как настольный, так и настенный вариант размещения.