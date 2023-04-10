Ritmix RT-420 - новый стационарный телефон с дисплеем

10 апреля 2023, 13:15

Эта новинка от Ritmix оснащена множеством полезных функций. Так, в телефоне предусмотрена возможность определения номера (FSK/DTMF Caller ID).

Определитель позволит вам избежать спам-звонков и сможет обезопасить ребенка от нежелательных разговоров с незнакомцами. При этом вы никогда не пропустите важные вызовы. Также быстро среагировать на них помогут регулировка громкости звонков и функция выбора разных мелодий — вы ни с чем не перепутаете свой сигнал.

Кроме того, вы можете установить «любимые номера». Внутренняя память на 35 входящих и 10 исходящих номеров — на кончиках пальцев. Это очень удобно для офиса: одно нажатие — и вы с легкостью связываетесь с нужным для вас отделом. Если вы часто звоните в одно и то же место, то вам понравится функция повтора последнего набранного номера.Особое внимание на себя обращает большой ЖК-дисплей в верхней части телефона. Экран поддерживает пять уровней контрастности, на него можно вывести отображение даты, дня недели, времени и даже настройки будильника. Имеется на RT-420 и автодозвон. Эта система помогает сократить время ожидания ответа. Еще вы можете не беспокоиться о конфиденциальности своего разговора, ведь телефон оснащен функцией «антипрослушки».Среди дополнительных функций телефона стоит выделить возможность подключения к мини АТС, импульсный/тоновый набор, светодиодную индикацию соединения, а также спикерфон. При этом переживать за своевременную замену батареек не придется - питание осуществляется от телефонной линии (функция Power Safe), поэтому вы без ограничений сможете использовать телефон как средство связи.Осталось добавить, что телефон Ritmix RT-420 имеет небольшие габариты (21×16×10 см, вес 481 г), так что сможет разместиться даже на небольшом офисном столе или прикроватной тумбочке. Аппарат представлен в классическом черном и белом исполнении и органично впишется в любой интерьер.