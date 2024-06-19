Новый проводной телефон Ritmix RT-010

19 июня 2024, 14:15

Интернет и сотовая связь давно уже стали основными средствами коммуникации, но стационарный телефон — это по-прежнему удобный и надежный способ общения, будь то рабочие вопросы или разговор с близким человеком.

Компания Ritmix представляет проводную модель RT-010, выполненную в форм-факторе телефона-трубки и допускающую как настольное, так и настенное размещение. Благодаря питанию от телефонной линии можно забыть о такой проблеме, как севший аккумулятор, этот телефон всегда готов к работе.

Большой и хорошо читаемый ЖК-дисплей позволил реализовать в этой модели целый ряд полезных функций, а именно: календарь, будильник, список исходящих и входящих звонков, а также определитель номера. Высокое качество и доступная стоимость делают этот аппарат оптимальным выбором для самых различных вариантов эксплуатации и гарантируют вам уверенную связь в любой ситуации.