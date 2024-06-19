Новый проводной телефон Ritmix RT-010

Компания Ritmix представляет проводную модель RT-010, выполненную в форм-факторе телефона-трубки и допускающую как настольное, так и настенное размещение. Благодаря питанию от телефонной линии можно забыть о такой проблеме, как севший аккумулятор, этот телефон всегда готов к работе.
Большой и хорошо читаемый ЖК-дисплей позволил реализовать в этой модели целый ряд полезных функций, а именно: календарь, будильник, список исходящих и входящих звонков, а также определитель номера. Высокое качество и доступная стоимость делают этот аппарат оптимальным выбором для самых различных вариантов эксплуатации и гарантируют вам уверенную связь в любой ситуации.