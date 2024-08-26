РФ конфіскувала у Google понад $100 млн для війни проти України

26 августа 2024, 17:45

Російська влада вилучила понад 100 млн доларів у Google, щоб фінансувати пропагандистські медіа, які підтримують війну РФ в Україні.

Про це повідомляє The Telegraph.Згідно з американськими документами, судові пристави зняли кошти з російських банківських рахунків технологічного гіганта у 2022 році. Кошти були передані російським телеканалам, зокрема державному RT і пропагандистській службі "Царьград".Документи свідчать, що судові пристави заарештували банківський рахунок компанії після того, як московський суд постановив, що вона повинна відшкодувати збитки телеканалу "Царьград ТВ", що належить олігарху Костянтину Малофєєву. Крім того, російськи суди постановили, що Google також повинен виплатити компесацію RT і третьому мовнику, NFPT, за видалення їх з YouTube і видалення їхніх облікових записів в Google.