В РФ провели "репетицию" ядерного удара

26 октября 2023, 11:15

Пока министр обороны и глава генштаба докладывают о проведении тренировки нанесения массированного ядерного удара, Путин усердно что-то черкает в документах.

И какое ему дело, что к тренировке стратегических ядерных сил привлекли мобильную установку «Ярс», атомный ракетный подводный крейсер «Тула», два стратегических ракетоносца дальней авиации?



Напрочь оторванный от реальности правитель с манией величия и ядерной кнопкой. И, похоже, кремлевские СМИ это уже не скрывают.



На втором запуск "Ярса", на третьем — жители Архангельска наблюдают за пролётом межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной с космодрома Плесецк.

