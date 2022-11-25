25 ноября 2022, 11:45

Как могут выглядеть три сценария для Украины, в случае повторения атак

Первый – блекаут на Левобережье, когда Россия концентрирует ракетные удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток страны.

Второй – блекаут всей страны, когда Россия наносит серию одновременных массированных ударов по электростанциям и подстанциям по всей стране.

Третий, самый плохой – блекаут всей страны до 7 дней. Он предусматривает серию одновременных массированных атак по открытым распределительным устройствам атомных станций, а также по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской.

 


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