Как могут выглядеть три сценария для Украины, в случае повторения атак

25 ноября 2022, 11:45

Первый – блекаут на Левобережье, когда Россия концентрирует ракетные удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток страны.

Второй – блекаут всей страны, когда Россия наносит серию одновременных массированных ударов по электростанциям и подстанциям по всей стране.



Третий, самый плохой – блекаут всей страны до 7 дней. Он предусматривает серию одновременных массированных атак по открытым распределительным устройствам атомных станций, а также по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской.