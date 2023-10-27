В РФ в ускоренных темпах строят военные заводы

27 октября 2023, 14:15

Об этом сообщают «Схемы», публикуя спутниковые снимки с изменениями предприятий, где производят и ремонтируют технику.

Дубнянский машиностроительный завод



Здесь производят ракеты Х-22, Х-55 и Х-101. К 2023 году тут достроили новое здание — завод БпЛА, принадлежащий компании «Кронштадт». На предприятии выпускают боевые дроны «Орион», «Гелиос» и другие.



Казанский авиационный завод



Здесь строят и ремонтируют дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22м3 и межконтинентальные сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160.



В 2018 году на территории завода начали строить новый крупный ангар, а в 2022 году строительство ускорилось.



Иркутский авиационный завод



На этом заводе ремонтируют и производят истребители Су-30 всех модификаций.



В 2019-2021 годах здесь появился ангар с выходом на авиаполосу. В этом году достраивают еще один похожий объект.