3 ноября 2023, 10:15

Китай и США проведут переговоры о контроле над ядерным оружием — The Wall Street

По данным издания, встреча состоится 6 ноября.  Это будут первые подобные переговоры со времен администрации Барака Обамы.

США на переговорах будет представлять помощница госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт, а Китай – руководитель отдела по контролю над вооружениями в МИД КНР Сунь Сяобо.


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