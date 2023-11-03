Китай и США проведут переговоры о контроле над ядерным оружием — The Wall Street

3 ноября 2023, 10:15

По данным издания, встреча состоится 6 ноября. Это будут первые подобные переговоры со времен администрации Барака Обамы.



США на переговорах будет представлять помощница госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт, а Китай – руководитель отдела по контролю над вооружениями в МИД КНР Сунь Сяобо.