21 ноября 2023, 9:45

Члены НАТО готовят операцию по очистке Черного моря от мин — Bloomberg

Турция, Румыния и Болгария приближаются к соглашению о создании совместных сил для ликвидации мин, попадающих в их части Черного моря в результате вторжения россии в Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех человек , знакомых с этим вопросом, попросивших не называть их имен.



Заместители министров обороны трех стран собираются встретиться в Анкаре в среду, чтобы попытаться окончательно согласовать детали операции. Неясно, будет ли подписано окончательное соглашение после двухдневной встречи, сказал один из источников.

