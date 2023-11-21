Украинские энергообъекты получили трехуровневую защиту

21 ноября 2023, 12:45

▪️первый уровень – для защиты от взрывной волны или косвенных атак "Шахедов" (габионы – мешки с песком, скрепленные металлическими клетками);

▪️второй уровень – конструкции для защиты от прямого попадания дронов;

▪️третий уровень – масштабные конструкции для комбинированной защиты от ударов ракет и «Шахедов».

Для обеспечения трансформаторов на подстанциях соорудили стены из бетонных блоков. Также используют цилиндрические клетки, наполненные песком и камнями. Такие блоки и клетки защищают в 80-90% случаев, особенно от дронов и их обломков.