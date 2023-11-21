Минобороны впервые закупит для ВСУ 300 тыс. индивидуальных обогревателей

21 ноября 2023, 13:15

Член общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Дана Яровая сообщила, что ранее такие обогреватели (химические грелки) закупали только волонтеры и родственники военных.



"Понимаю, что 300 тыс. — капля в море. Однако с начала полномасштабного вторжения в номенклатуре закупок Минобороны впервые появились такие необходимые вещи. И это хорошо. Ведь государство будет закрывать потребности военных, которые до сих пор были на плечах волонтеров", — написала она.