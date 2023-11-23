Экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь имеет криптовалюту почти на $1,5 млн — САП

23 ноября 2023, 9:45

Как заявил прокурор САП во время судебного заседания по избранию меры пресечения, Щиголь располагает 1 201 285 единицами криптовалюты Tether USDT эквивалентом $1,2 млн и 6,9 биткоинами по курсу $265 тыс.

Детектив НАБУ и прокурор САП просят заключить под стражу Щиголя с альтернативой 50,23 млн грн залога, сообщает "Слово и дело".



Щиголю и его заму сообщили о подозрении в завладении более 62 млн грн. По данным следствия, в 2021-2022 годах подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку ПО более чем на 285 млн грн, когда его реальная стоимость составляла 223 млн грн. По версии обвинения, разницу вывели на счета подконтрольных компаний за границей.